الصحة تطلق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أول 10أيام من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من 1 وحتى 10نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم الثلاثاء، بمناطق دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ونجع عبد الرسول بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏أنه سيتم إطلاق 13 قوافل طبية أخرى، بمناطق العمدة بحى الجناين بمحافظة السويس، وجلالة مركز النجيلة بمحافظة مطروح، وأبو بكر الصديق مركز التحرير محافظة البحيرة، والشاورية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وجزيرة أبو صالح مركز ناصر بمحافظة بني سويف، والحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطهواي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والحصايا مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان، وبهبيت الحجارة مركز سمنود بمحافظة الغربية، والمركز الحضري مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وأولاد الشيخ مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وأبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، وذلك في يومي 2 و3 من الشهر نفسه.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق قافلة طبية ، يومي 3 و4 نوفمبر بمركز صحة 40 بالعاشر بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية، ورعاية الطفل بالقصير مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر، ووادي مدخل أبو جعدة مركز رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وبني سلامة حي منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك يومي 4 و5 نوفمبر.

ونوه «عبدالغفار» إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 نوفمبر بمناطق الصالحية بمحافظة الفيوم، وننا مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، ومسرع بمحافظة أسيوط، والأحايوة قبلي مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والطراوي مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وورورة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 6 و7 نوفمبر بمناطق ك 21 الذراع البحري مركز العجمى بمحافظة الإسكندرية، وأبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، والصدقية مركز كوم امبو بمحافظة أسوان.

وتابع «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية أخرى، يومي 7 و8 نوفمبر بمناطق الأربعين 4 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وكوم الطرفاية مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والقيطون مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وسيدنا هود مركز الحمام بمحافظة مطروح، وشروق مركز الزينية بمحافظة الأقصر، ووحدة ك 17مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والمتوكلين مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ووحدة الحرية مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومركز طبي العوضي حي البساتين بمحافظة القاهرة.

واستطرد «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 8 و9 نوفمبر بمناطق بهيج محافظة أسيوط، وابني بيتك حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر.

واختتم أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 9 و10 نوفمبر، بمناطق وادي تال - وادي غرندل مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وبلقطر الشرقية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، و الكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وعزبة حماد مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، والجمهود مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وكفر زين الدين مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وأبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، وشفا مركز بسيون بمحافظة الغربية، وبغداد مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وأم الرخم بمحافظة مطروح، والدير الغربي بمحافظة قنا.