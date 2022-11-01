رئيس الوزراء يتفقد غرفة العمليات المركزية لإدارة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وخلال تفقده لغرفة العمليات، استمع رئيس الوزراء لشرح من مسؤول الغرفة حول المهام التى تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ، مشيرا إلى أن الغرفة تتولى الربط بين مختلف الجهات والوزارات والشـركات المشـاركة فى حضور المؤتمر، ويقوم بإدارتها اللجنة المنظمة لمنتدى شـباب العالم، لما لديها من خبرات فى إدارة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، خاصـة التى يتواجد بها تمثيل دولى من الرؤساء والشخصيات الدولية المؤثرة.
واطمأن رئيس الوزراء على سير العملية التنظيمية لقمة المناخ، واطلع على النظـام الإلكترونى الذى تتولى اللجنة من خلاله متابعة مختلف العمليات، بداية من وصول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات فى المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.
وقام مسئول الغرفة باستعراض القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمى للمؤتمر حتى هذه اللحظة التى يقترب فيها موعد انطلاق فعاليات القمة.
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