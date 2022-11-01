وزير التعليم العالى: توجيهات الرئيس بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور هشام الديب رئيس الجامعة، ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من ممثلى الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية والشركات الاستثمارية.

وفى كلمته، أشار أيمن عاشور إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء عدد إضافى من الجامعات التكنولوجية الجديدة فى عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 والذى عُقد خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر 2022.

وأوضح عاشور أنه تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية تغطى مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى توجد بها تلك الجامعات، وتُلبى احتياجات سوق العمل.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا المؤتمر، والذى يتضمن ابتكارات للطلاب، وشركات لتوظيف هؤلاء الطلاب، وبرامج بالجامعة بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة سوق العمل فى مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعى، وتخدم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والقيام بكل ما يُعزز ذلك فيما يتعلق بالتعاون المحلى والدولى مع الجامعات والشركات والمؤسسات صاحبة الخبرة.

وأكد السيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية على عُمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر والصين، معربًا عن تطلعه بعقد المزيد من بروتوكولات التعاون خلال الفترة المقبلة بين المؤسسات التعليمية المصرية الصينية فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، أكد هشام الديب أن العالم يهتم بثورة ريادة الأعمال والمعرفة والابتكار، وتعتبر الجامعات التكنولوجية هى حلقة الوصل لنشر ثقافة الوعى بأهمية توجه الشباب نحو الابتكار والمعرفة لخدمة الصناعة فى مصر.

ولفت هشام الديب، إلى أن هذا المؤتمر يُعتبر خير دليل لتحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تسعى للتركيز على التعليم الفنى وربطه بالقطاع الصناعى، مستعرضًا تقريرًا حول أنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والبرامج الدراسية بالجامعة.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم تدشين مبادرة وادى التكنولوجيا التطبيقية المصرى "Kemtech Valley" وتم افتتاح اول حاضنة تكنولوجية فى الجامعات التكنولوجية، وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام الوزير بتكريم طلاب مرحلة الدبلوم المهنى العالى بالجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية – جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بنى سويف التكنولوجية).

كما افتتح الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، والذى يضم بعض الشركات الصناعية التى تخدم الجامعات التكنولوجية باعتبار الصناعة هى الشريك الرئيسى للجامعات التكنولوجية.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة شينزين، كما شهد سيادته توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وSIMIC - Smart valley وشركة بى تى إس للمشروعات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء أول خط إنتاج وتصنيع مع شركة بيدو لتطوير تقنيات التعليم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وشركة فيمتو للاستثمارات المالية.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تشمل تنظيم ملتقى توظيف لخريجى الجامعات التكنولوجية لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجى مرحلتى الدبلوم العالى والبكالوريوس من مختلف التخصصات الدراسية بالجامعات التكنولوجية.

