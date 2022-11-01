وزير الكهرباء يزور السعودية لبحث التعاون فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ تلبية لدعوة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة.





وأكد وزير الكهرباء عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية والسعودية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية فى كلا البلدين.

وأوضح أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجالات الطاقة بصفة عامة، ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكيفية الاستفادة منه فى التصنيع والتصدير.

وسيتم خلال اللقاء متابعة الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى حيث يأتى هذا المشروع تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد ريادة البلدين فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتى مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).

كما يمثل هذا المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.