احتفالا بعيدها الـ68.. «الإنتاج الحربى» تطلق فيلم «صناعة الإرادة»

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى فيلما تسجيليا بعنوان "صناعة الإرادة"، وذلك خلال احتفالية عيد الإنتاج الحربى الـ68 والتى أقيمت اليوم بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين.





وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر "إن فيلم "صناعة الإرادة" يستعرض لمحة عن دور وزارة الإنتاج الحربى ما بين الماضى والحاضر لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة من خلال جهودها لتعميق الصناعة الوطنية، وسرد الفيلم قصة صناعة شكلتها الإرادة منذ قديم الزمان، وتحديدا التصنيع العسكرى بمصر، والذى بدأ منذ عهد القدماء المصريين من خلال صنع العجلة الحربية التى نقشت على جدران المعابد والمسلات، وتطور فى عهد محمد على وشهد طفرة فى صناعة السفن والمعدات الحربية".



وأضاف: "وأحيا التصنيع العسكرى مرة أخرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عندما قال "كنا نريد الاستقلال حتى نستطيع أن نصنع حياتنا فى حرية، وهو الفكر الذى ترجمه إلى إنشاء المصانع الحربية، وهو نفس ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عندما قال "من أراد السلام فعلية امتلاك القوة"، وهو ما سعت وزارة الإنتاج الحربى إلى تطبيقه من خلال جهودها لتحقيق حلم الصناعة العسكرية المصرية".

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى فى الفيلم، وتحدثت خلاله عن تاريخ التصنيع الوطنى بشركات الإنتاج الحربى منذ ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى، وهى شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى)، وذلك يوم 23 أكتوبر لعام 1954، كما أجرت الفنانة نشوى مصطفى، خلال الفيلم، حديثا مع عدد من العاملين ببعض شركات الإنتاج الحربى، والذين مثلوا مختلف الأطياف التى تعمل بالإنتاج الحربى، سواء مهندسين أو مهندسات أو كيميائيين أو فنيين.

وأبرز الفيلم حرص الوزارة على تمكين الشباب والمرأة وإعطاء الفرصة لهم لتولى مناصب قيادية وتكوين صف ثان، وعكس الفيلم الاهتمام بنقل الخبرات من العاملين الأكبر سنا إلى شباب العاملين.

وخلال الحفل، تم تكريم الفنانة نشوى مصطفى على مشاركتها المتميزة فى الفيلم، حيث أوضحت أنها أقدمت على المشاركة فى العمل نظرا لأنه يعكس تاريخ ودور صرح مصرى عملاق، وهو الإنتاج الحربى، الذى لطالما قدم للوطن الكثير من خلال صناعاته العسكرية والمدنية التى يتم إنتاجها وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، مشيرة إلى أنها تدربت كمحاسبة لمدة ثلاثة أشهر فى شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) عقب تخرجها فى كلية التجارة بجامعة عين شمس، كما عمل والدها بذات الشركة، وهو ما يجعلها تشعر بالمزيد من التواصل والامتنان لهذه المؤسسة الوطنية وشجعها على المشاركة فى تنفيذ الفيلم.