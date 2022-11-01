بابا الفاتيكان يلتقى المطران جورج شيحان ويحذّر من خطورة المواد الإباحية

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جدة - نرمين السيد - شارك المطران شيحان فى لقاء كهنة وطلاب المعاهد الإكليريكية فى روما، حيث نبّه البابا فرنسيس الحضور على عدم إضاعة الوقت دون فائدة على مواقع التواصل الاجتماعى، وحذّر من خطورة المواد الإباحية على الشبكة.
وقد حثّ الإكليريكى للخروج من مناطق الراحة والعمل من اجل آخرين، كما وحذّر قداسته من شخصية الكاهن الموظّف، مشيرًا إلى أنّ هذا هو أحد أشكال الراحة، لأن خدمة الكهنوت مقدّسة لله وخدمة الجماعة.
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