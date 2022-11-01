القومي للمرأة يواصل عقد ندوات توعوية بالجوانب القانونية و الطبية لجريمة ختان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 01:30 مساءً - عقد المجلس القومي للمرأة ندوات توعوية بالجوانب القانونية و الطبية لجريمة ختان الاناث ،و استهدفت شباب الأطباء و التمريض و طلاب كلية الطب بمحافظتي بني سويف و المنيا ، بحضور كل من المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف و المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وذلك بمقر المستشفى الجامعى بكلية الطب بمحافظتي بني سويف و المنيا.

حيث عرض المستشار أحمد النجار الجوانب القانونية و العقوبات لجريمة ختان الاناث ، موضحاً المسؤولية القانونية علي الأطباء في حال اجراء العملية او المعرفة و عدم الابلاغ عنها.

فيما أكدت الدكتورة أمل فيليب علي ضرورة توعية شباب الأطباء بالعقوبات القانونية في حالة اجراء مثل هذه العمليات.

وفى سياق متصل نظم المجلس دورة تدريبية لدعم قدرات منسقى الكليات المتعاونين مع وحدات مناهضه العنف ضد المرأة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، استهدفت جامعات (الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ ) ، بهدف رفع وعى المجتمع الجامعى بقضايا تمكين المرأة وحمايتها من أشكال العنف

تضمنت الدورة التدريبية استعراض الدليل الاجرائي الذى أعده المجلس ليكون النموذج لإنشاء وتفعيل الوحدات ودورها داخل الحرم الجامعى ، وآلية التعامل مع الشكاوى ، علاوة على رفع الوعى بالقوانين المعدله لصالح المرأة ، مما يساهم فى القضاء على الفجوة بين الجنسين ، وتحسين ترتيب مصر فى تصنيف التايمز البريطانى الذى يقيس دور الجامعات على مستوى العالم فى عدد من المؤشرات منها تحقيق اهداف التنميه المستدامه ٢٠٣٠.

هذا وقد أوصت الدورة التدريبية بادراج آليه لتلقى الشكاوى من خلال وحدات مناهضه العنف ضمن دليل الطالب ، وادراج الوحدة بالهيكل التنظيمى أسوة ببعض الجامعات الحكوميه ، مع أهمية تشبيك الجهود بين الوحدات الحكومية والأهلية .