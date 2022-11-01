عاجل.. الحكومة تنفى التراجع عن تطوير وترميم المدارس بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، والذى يأتى على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مُوضحةً أن جملة الاستثمارات التى تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه.

فيما بلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسى الحالى 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة فى مدارس قائمة، إلى جانب رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، مُشيرةً إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش خلال العام الدراسى الجديد وهى مدارس "المتفوقين والتجريبية والمتعددة".