عاجل- الرئيس السيسى يصل مطار هوارى بو مدين

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الى مطار هوارى بو مدين بالعاصمة الجزائر حيث كان فى استقباله الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون" للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين والتى ستعقد على مدار يومى الاول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر".





وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أكد أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث الرسمى أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خصوصت فى ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولى والإقليمى، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية. كما سيتضمن برنامج الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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