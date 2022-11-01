رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الخضراء بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء للاستعدادات النهائية لتجهيز المنطقة الخضراء لاستقبال المشاركين فى قمة المناخ، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه تم الانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية بالمنطقة، وتم توصيل المرافق من مياه وصرف صحى، وكهرباء، وشبكة الإنترنت، كما تم الانتهاء من أعمال الواجهات، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تأثيث مختلف الأقسام داخل المنطقة، الخاصة بالوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى.



وأوضحت وزيرة البيئة حرص الدولة المصرية على التوسع فى مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدنى المحلية والعالمية فى أنشطة وفعاليات مؤتمر تغير المناخ، مشيرة لما يتضمنه الجناح المصرى من مشاركات من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، فضلا عن فتح سبل المشاركة فى المنطقة الخضراء بأكثر من فعالية، ومن ذلك برنامج تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدنى، إلى جانب إتاحة الفرصة لتنفيذ أحداث جانبية، والتى تقدم كخدمة مجانية، وكذا تخصيص يوم موضوعى لهم، وتسهيل مشاركة نشطاء البيئة بتخصيص منطقة مناسبة لهم وتسهيل مشاركة الشباب، مجددة التأكيد على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع إلى أصوات المجتمع المدنى والشباب من خلال عدة لقاءات.



تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الخضراء تتضمن مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية فى مجالات التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، كما أن بها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخى، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

كما تضم المنطقة الخضراء أماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم، ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلى فى مصر.