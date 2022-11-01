القباج: الهجرة حق من حقوق الإنسان طالما كانت منظمة وآمنة

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، فى مؤتمر منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الدولى للصليب الأحمر حول "تعزيز الحوار حول العمل المناخى"، بحضور "كريستينا ميجو" نائب مدير المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الهجرة الدولية، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، والدكتورة رانيا أحمد نائب المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للهلال والصليب الأحمر.





وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى فخرها بالجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصرى ومنظمة الهجرة الدولية، فهما من أكبر الشبكات العالمية استعداداً لمواجهة الكوارث والأزمات والأسرع فى الاستجابة للطوارئ الصحية والاجتماعية، ورسالتهما الأساسية تنصب حول حماية الإنسان فى تلك الظروف سواء كانت هجرة أو كوارث أو طوارئ.

وأضافت القباج أن الهجرة هى حق من حقوق الإنسان طالما كانت فى ظروف منظمة وآمنة، كما حددها القانون الدولى بما يشمل الأهداف والمسئوليات المشتركة فى البلدان المصدرة للمهاجرين، أو بلاد العبور، أو البلاد المستقبلة، مشيرة إلى أنه مؤخرا تم استحداث مصطلح "المهاجر البيئى"، وهو شخص يضطر لمغادرة منطقته الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة طويلة الأجل فى بيئته المحلية أو الإقليمية قد تهدد تأمين سبل عيشه أو أمنه الغذائى أو تهدد حياته.

وأفادت القباج أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستضيف أكثر من 40 مليون مهاجر و11 مليون نازح داخليا، وقد أدى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم عبور الحدود دون إذن إلى تركيز الاهتمام الدولى على المخاطر التى تنطوى عليها الهجرة غير النظامية.

وشددت على أن التغيرات المناخية بمختلف أنواعها أضافت تأثيرا قويا على مضاعفة أعداد المهاجرين واللاجئين، بما يؤدى إلى حدوث تغييرات فى أنماط الاستيطان البشرى والنظم الإيكولوجية، ومدى كفاية وكفاءة الموارد الطبيعية مما ينعكس أثره على بشكل مباشرا على حياة الجميع.

وقد تم مناقشة دور جمعية الهلال الأحمر المصرى فى دعم المهاجرين واللاجئين سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين أو طالبى اللجوء، حيث يتم توفير الوصول إلى الاحتياجات الأساسية والمساعدات النقدية والخدمات الصحية بما فى ذلك الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى وبرامج حماية الأطفال والتعليم والمهارات الحياتية وتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، وقد تضاعف هذا الجهد فى وقت جائحة وباء فيروس كورونا،

وتأتى جهود الهلال الأحمر المصرى من خلال الثقة التى اكتسبها من تواجده بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة، وذلك بفضل جهود الشراكة مع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وشراكات المجتمع المدنى، كما بنى الهلال الأحمر المصرى نهجا مجتمعيا ثابتا وراسخًا من خلال بناء قدرات متطوعين مجتمعيين من الجنسيات المختلفة حتى أصبحوا ركنا اساسيا فى تنفيذ برامج الهلال الأحمر المصرى داخل مجتمعاتهم مما يضمن القبول واستمرار العمل الإنسانى، واستثمارا فى قدراتهم العملية والتعليمية.

وقد ناقش الحضور اهتمام الحكومة المصرية البالغ بملف المهاجرين والقضايا المختلفة ذات الصلة بأمنهم وبقاءهم، حيث تستضيف مصر ما يزيد على 8 ملايين شخص ما بين مهاجر وضيف، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم، وتحرص على تعزيز إدماجهم فى المجتمع المحلى، كما حرصت على ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية، وقد راعت كافة المؤسسات فى مصر، سواء كانت حكومية أو أهلية، حقوقهم التعليمية والصحية.

كما وفرت مصر المناخ الآمن والعيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة، وحققت إنجازات فى هذا الصدد، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولى لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الأمر الذى بدوره يساهم فى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى جريمة الهجرة غير الشرعية، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها الكبير فى التوعية بالهجرة غير الشرعية وفى إصدار قرارات منظمة لحمايتهم وفتح آفاق وفرص لتنميتهم فى مجتمعاتهم المحلية أو لهجرتهم بشكل آمن ومنظم بما يراعى مصالحهم الفضلى ومصالح أوطانهم.