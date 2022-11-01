مدبولى يتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولى للمؤتمرات

جدة - نرمين السيد - وخلال تواجد رئيس الوزراء ومرافقيه بالمنطقة الزرقاء، تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثا جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التى يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، والقاعات المخصصة لمسئولى سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخى، وزار القاعات المخصصة للأيام الموضوعية للرئاسة المصرية للمؤتمر فى مختلف المجالات، منها ما يهم الدول النامية، ومنها ما يتعلق بالتنوع البيولوجى، وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما تفقد رئيس الوزراء قاعات الأحداث الجانبية التى سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، وحرص على تفقد الأجنحة الخاصة بالدول فى المنطقة الزرقاء، وكذلك الجناح المصرى، مشددا على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللوجيستية للمساهمة فى إنجاز أعمال المشاركين بالمؤتمر بكل سهولة ويسر.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ "COP27"، أنه تم العمل على زيادة مساحة المنطقة الزرقاء بسبب الإقبال العالمى على المشاركة فى مؤتمر المناخ، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر يعد الأكبر من نوعه حتى الآن، من حيث عدد الأجنحة المشاركة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم تطوير البنية التحتية فى المنطقة، والتأكد من وصول كل الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.