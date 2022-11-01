لأول مرة فى مصر.. مدبولى يتفقد المستشفى الميدانى بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المستشفى الميدانى المُجهز داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات التى ستشهدُ الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر الأممى المهم، فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية للتأمين الطبى لمؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.





وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن هذه الجولة التفقدية تستهدف التأكد من جاهزية المستشفى الميدانى للتأمين الطبى لمؤتمر تغير المناخ، نظراً لأهميته الشديدة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ.

وخلال تفقده لأرجاء المستشفى الميدانى، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذى أوضح أن هذا المستشفى الميدانى يشمل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية والجراحية الطارئة، لافتاً إلى أن نموذج هذا المستشفى الميدانى يتم تشغيله لأول مرة فى مصر، للتأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث المهمة، حيث من المقرر أن يقدم خدماته على مدار الساعة، كما يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ.

وأطلع رئيس الوزراء، خلال تفقد المستشفى الميدانى، على تجربة لربط المستشفى الميدانى إلكترونيا مع مستشفى شرم الشيخ الدولى، بما يُسهم فى تكامل الخدمات الطبية المقدمة.

وفى هذه الأثناء أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حواراً مع عدد من الأطباء بمستشفى شرم الشيخ الدولى للاطمئنان على آلية الربط لتبادل الاستشارات بشأن الحالات التى من الممكن أن ترد إلى المستشفى الميدانى، مُثنياً على مستوى تنفيذ هذا المستشفى وما به من تجهيزات وإمكانات على مستوى عالٍ لمواجهة أى طوارئ والتدخل الفورى، كما تفقد رئيس الوزراء إحدى السيارات المتنقلة المخصصة لإجراء الأشعة المختلفة.

وخلال تواجده بالمستشفى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراعاة الاستعداد التام على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ؛ للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للمشاركين فى المؤتمر.

وفى هذا الإطار، أكد وزير الصحة والسكان استعداد جميع أجهزة الوزارة للتأمين الطبى الجيد لمؤتمر المناخ، اعتماداً على الخبرات والكوادر البشرية عالية الكفاءة، ومن خلال الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسؤولة على تنفيذ تجهيزات المستشفى الميدانى، أن المستشفى يشمل 4 أسرّة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و 4 أسرّة عناية مركزة، بجانب غرفة عمليات متكاملة، وغرفة بها وحدة أشعة سينية وتلفزيونية ومقطعية، ومعملاً للتحاليل الطبية، وصيدلية، كما يتم إنارة المستشفى بالطاقة الشمسية ويوجد مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية.