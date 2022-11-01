ضربة أمنية حاسمة.. ضبط 300 كيلو من مخدر الهيدرو بقيمة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة لما تشكله تلك الجرائم من خطورة بالغة على المجتمع .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (ثلاثة أشخاص "أشقاء" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم .. وبحوزتهم ( 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى - ميزان حساس - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى .. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة سبعة 7.5 مليون جنيهاً ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية .