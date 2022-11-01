الحكومة تنفى التراجع عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء، والذي يأتي على رأس أولويات الوزارة، سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مُوضحةً أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة إنشاء وتأهيل المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023 نحو 240 مليون جنيه، حيث تم انشاء 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإقامة أجنحة في مدارس قائمة، إلى جانب رفع كفاءة 14 مدرسة بالشيخ زويد، مُشيرةً إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدارس جديدة بالعريش خلال العام الدراسي الجديد وهي مدارس "المتفوقين والتجريبية والمتعددة".

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