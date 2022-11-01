رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير ميدان السلام والمنطقة المحيطة به، ضمن خطة التطوير، والتشجير والإنارة، وتنسيق الموقع العام، التى تخضع لها ميادين المدينة؛ تأهباً لاستقبال مؤتمر تغير المناخ COP27.





واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول أعمال التطوير بميدان السلام، حيث أشار المحافظ إلى أن الميدان الذى يبلغ مساحته نحو 40 ألف م2، تم رفع كفاءته بالكامل، من خلال تزويده بمنظومة حديثة لأنظمة الإنارة والصوت، تُضاهى ما يتم فى معظم الميادين العالمية. وقال المحافظ، إن أعمال التطوير استهدفت تحويل الميدان إلى مقصد سياحيّ مهم تبدأ منه الرحلات السياحية بالمدينة، كما يجذب زوار شرم الشيخ، حيث يضم ممشىً، ومسرحاً من المقرر أن يشهد تنظيم عدد من الفعاليات فى أثناء فترة انعقاد مؤتمر المناخ لجذب المشاركين، كما سيشهد تشغيل شبكة إنترنت مجانية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

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