محيى الدين: ضرورة مضاعفة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية لـ62 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة التمييز بين التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث يجب معالجة كل ملف بشكل مختلف، خاصة أن ملف التكيف مازال يعانى بالفعل من قدر كبير من الإهمال ونقص التمويل.





جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا بالجلسة التى نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة حول تمويل تحدى التكيف العالمى بمشاركة العديد من المختصين وممثلى المنظمات الدولية المعنية.

وشدد رائد المناخ التأكيد على أهمية التكيف بالنسبة للاقتصادات النامية فى الأسواق الناشئة ولأفريقيا على وجه الخصوص، وفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامى 2020 و 2030 بمتوسط ​​277 مليار دولار سنويًا.

وبهذا الصدد، أوضح محيى الدين، أن إفريقيا فى الوقت الحالى تحصل على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها 14.6 مليار دولار للتخفيف و حوالى 11.4 مليار دولار للتكيف.

وفى السياق ذاته، أكد محيى الدين على ضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار حوالى ست مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار.

ونوه محيى الدين إلى اعتماد تمويل المناخ على موازنات الدولة سواء بشكل مباشر من خلال تعبئة الموارد المحلية أو من خلال الاقتراض مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض الدول أكثر عرضة للخطر من غيرها وبحاجة إلى إنفاق 20٪ على الأقل من ناتجهم المحلى الإجمالى.

وفقا لما ذكره محيى الدين، 97٪ من تمويل التكيف فى إفريقيا يأتى من مصادر عامة، و3٪ فقط تأتى من القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، أبرز رائد المناخ الفرص الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى ضوء محور الربط الثلاثى بين المياه والغذاء والطاقة والبنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تعبئة المزيد من التمويل العام والموارد الميسرة للتكيف وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونوه رائد المناخ، أن هناك العديد من الجهود المحلية عندما يتعلق الأمر بالتكيف، لكن مبادرة الأمين العام مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها كانت عبارة عن شراكات بشأن إنشاء نظام إنذار مبكر مما يسهم فى دعم العمل المناخى استنادا الى نظام كامل من البيانات بالشراكة مع قطاع التأمين والشركات الاستشارية والعلماء حول العالم ومراكز الفكر أو مراكز الأبحاث.

واختتم محيى الدين كلمته، بالتأكيد على ضرورة تجديد أو زيادة رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ الذى يجب أن يضع فى الاعتبار كيفية تمويل الاحتياجات المستقبلية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الفنية وتنمية القدرات.