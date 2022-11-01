توجيه عاجل من «التعليم» للمديريات بشأن طباعة امتحانات شهر أكتوبر

وقالت الوزارة، إنه فى ضوء دراسة الاعتمادات المتاحة ببند 1/3 مواد خام أخرى، المختص بشراء الأوراق اللازمة لطباعة الامتحانات بموازنات مديريات التربية والتعليم وكافة الموارد المتاحة الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، يرجى التفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو استغلال كافة الموارد والاعتمادات المتاحة بموازنة المديرية طرفكم؛ لطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية وتذليل أى عقبات فى سبيل إتمام الامتحانات المشار إليها على أكمل وجه.
وشددت الوزارة على اعتبار الموضوع مهم وعاجل.
وبدأت امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، اعتبارا من 30 أكتوبر الماضى فى غالبية مدارس الجمهورية، ويؤدى الطلاب الامتحان فى المنهج الذى درسوه حتى نهاية شهر أكتوبر.
وبالنسبة لصفوف النقل من السادس الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، يخصص 10% من المجموع لامتحانات الشهر، وتحتسب الدرجة بعد أداء امتحان شهر نوفمبر، باختيار الدرجة الأعلى فقط فى اختبار الشهرين دون حساب متوسط المجموع.
أما بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائى المطبق عليهما نظام التعليم الجديد 2.0، فتخصص لامتحانات الشهر 15% من المجموع، وتضاف الدرجة إلى اختبار شهر نوفمبر واختبار نهاية الفصل الدراسى.
ومع بدء أعمال الامتحانات، ظهرت شكاوى من بعض الطلاب بشأن عدم طباعة أسئلة الامتحانات، واكتفاء بعض المدارس بكتابة الأسئلة على السبورة.
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