وزير الدولة للإنتاج الحربى يشهد الاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد أبناء الإنتاج الحربى المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكرى والمدنى.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى شهدها الوزير بمناسبة العيد الـ68 للإنتاج الحربى، وذلك بحضور نخبة من قادة الوزارة والهيئة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وقال الوزير فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل إن هذا العيد والذى يأتى للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى هو فرصة حقيقية للوقوف على ما حققه عمال "الإنتاج الحربى" الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أفضل لأبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل معا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات، مشيرا إلى أنه بمجهودات العمال وتوجيهات القيادات بالإنتاج الحربى بلغ إجمالى إيرادات النشاط 25.8 مليار جنيه فى عام 2021 - 2022، بينما بلغ فى عام 2020 - 2021 (20.1) مليار جنيه، بمعدل نمو 28.3%.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا فى مصانع ووحدات الإنتاج الحربى التى ستعمل خلال الفترة المقبلة على مواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمى على الصعيدين العسكرى والمدنى، مؤكدا أن الرابح خلال تلك الفترة هو من سيحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة.

واستعرض الوزير محمد صلاح الدين، خلال الاحتفالية، أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع على الصعيدين العسكرى والمدنى خاصة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وإستراتيجيتها التى تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربى من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة من الجنسين لشغل مناصب قيادية.



وتم خلال الحفل عقد جلسة نقاشية بعنوان "شراكات ناجحة بين الإنتاج الحربى والقطاع الخاص" وتمحورت حول أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص المحلى للنهوض بالصناعة الوطنية، كما تم عرض فيلم بعنوان "صناعة الإرادة" والذى يستعرض لمحة عن دور وزارة الإنتاج الحربى ما بين الماضى والحاضر لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة من خلال جهودها لتعميق الصناعات العسكرية الوطنية، كما تم استعراض عدد من الإنجازات التى حققتها الشركات والوحدات التابعة والقطاعات الحكومية التابعة للوزارة، عقب ذلك تم تكريم عمال وأبناء الإنتاج الحربى المتميزين فى أداء عملهم بكافة المجالات والذين يعملون بشكل دؤوب من أجل تحقيق أهداف شركاتهم ووحداتهم، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التكريم هو نتاج لما بذله هؤلاء العاملون من مجهودات خلال العام وتحفيزا وتشجيعا لجميع العاملين بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة لتقديم المزيد من الجهد وبذل الكثير من العرق لتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار للإنتاج الحربى ويحقق تنمية مستدامة للوطن.