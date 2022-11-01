مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار سفنكس الدولى، اليوم الثلاثاء أولى الرحلات الجوية القادمة من مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير بالمطار والتى استمرت لعدة أشهر وشملت أعمال التوسعة وتغيير الوجهة الخارجية.





ووصلت أولى الرحلات الجوية، إلى مطار سفنكس الدولى، وهى لشركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من مطار شرم الشيخ وعلى متنها 70 سائحا، وسط استقبال حافل لركاب الرحلة وفقا لبرتوكول رش المياه على جسم الطائرة. ومن المقرر أن تنظم شركة إير كايرو 12 رحلة داخلية أسبوعيا ما بين مطار سفنكس ومطارات (شرم الشيخ والأقصر وأسوان) على أن يتم زيادة الرحلات تدريجيا وفقا لتزايد حركة السفر، كما سيتم بدء تشغيل الرحلات الدولية فى المرحلة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير بالمطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويا.

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