مصر تقدم تعازيها للفلبين فى ضحايا العاصفة الإستوائية والفيضانات

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها لجمهورية الفلبين الصديقة إثر العاصفة الاستوائية "باينج" والفيضانات الأخرى التى أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.





وقدّمت مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الفلبين ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين وسرعة العثور على المفقودين، مؤكدةً على وقوفها بجوار الفلبين فى هذا الظرف الأليم.

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