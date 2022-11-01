وصول 2990 سائحا إلى ميناء سفاجا على متن سفينتين سياحيتين

جدة - نرمين السيد - وقال محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر - فى بيان اليوم - إن الميناء استقبل السفينة السياحية ZAANDAM وعلى متنها 1068 سائحا من جنسيات مختلفة و449 فردا من طاقم السفينة، ويبلغ طولها 238 مترا وعرضها 32 مترا وغاطس 11 مترا، وجنسيتها هولندا قادمة من العقبة، والسفينة السياحية VIKING MARS وعلى متنها 881 سائحا من جنسيات مختلفة و454 فردا من طاقمها، ويبلغ طولها 228 مترا وعرض 31.4 متر وغاطس 11.7 متر وجنسيتها النرويج قادمة من بورسعيد.

وشدد على تقديم خدمات ملاحية ولوجيستية على أعلى مستوى، وضرورة الالتزام بالتوقيت المحدد لدخول السفن السياحية وتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، وإعلان الطوارئ، لتقديم التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح.