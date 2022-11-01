حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:29 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع تلي ميد انترشيونال لتدريب مقدمي الخدمة الصحية على خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي يعد باكورة تعاون بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تفعيل خدمات للمستشفى الافتراضي ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر المناخ < > بشرم الشيخ نوفمبر القادم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تضمن تغطية كافة خدمات الرعاية الصحية لأهالي جنوب سيناء .. وتعزز جهود التحول الرقمي للخدمات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: امتداد المستشفى الافتراضي كنموذج متطور لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمناطق النائية والحدودية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تدعم أطباء العيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع في مناظرة الحالات خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تدعم مشاركة مناظرة الحالات المرضية النادرة مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل بعضها البعض .. والحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد من الخبراء الأجانب

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تدعم توفير خدمات طبية عالية الجودة والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ وتوفير التخصصات الطبية النادرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تعزز خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد تماشيًا مع التطورات التكنولوجية والتغيرات التي فرضتها أزمة "كوفيد-19" على تطور أشكال تقديم الرعاية الصحية وجعلها أكثر مرونة وأمانًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضي تتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات لبناء مصر الرقمية .. وتعزيز ريادة مصر في مجال التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد عالميًا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ممثلي لشركة تلي ميد انترشيونال (Tele-Med International)، المتخصصة والرائدة في مجالات التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، سابقة وخبرة أعمال شركة تلي ميد انترشيونال في مجالات التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد، كما ناقش التعاون لدعم خطوات إنشاء أول مستشفى افتراضي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية مربوط بعيادات متنقلة لخدمة التجمعات البدوية وتغطية جميع احتياجات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامتدادها كنموذج متطور لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمناطق النائية والحدودية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتفعيل المستشفى الافتراضي وخدماته، والتعاون لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل على استخدام التقنيات الحديثة لخدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، ورفع كفائتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى الإفتراضي، ستعد باكورة تعاون بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، مشيرًا إلى أهميتها في تفعيل التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، وإتاحة المزيد من خدمات الرعاية الصحية المتطورة باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك تماشيًا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبعد ما فرضته أزمة كوفيد-19 من تطورات على أشكال تقديم الرعاية الصحية وجعلها أكثر مرونة وأمانًا، مثمنًا التعاون مع شركة تلي ميد انترشيونال الرائدة والمتخصصة في هذا المجال.

وأضاف، أن المستشفى الافتراضي سيتم تفعيل خدماته ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية < >، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، مطلع نوفمبر القادم، لافتًا إلى أن خدمات المستشفى الافتراضي تعد ضمن الحلول المبتكرة لتيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة على أفضل خدمة طبية ورعاية صحية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وتابع: أن المستشفى الافتراضي تدعم أطباء العيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع في مناظرة الحالات، كما تدعم مشاركة مناظرة الحالات المرضية النادرة مع الخبراء وكبار الأطباء الاستشاريين بمستشفيات الهيئة، وكذلك مع الخبراء الأجانب، مضيفًا أنها أيضًا تدعم توفير خدمات طبية عالية الجودة والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، كما تدعم توفير التخصصات الطبية النادرة بجنوب سيناء.

واستكمل، أن المستشفى الافتراضي تضمن توفير كافة احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بسهولة ويُسر، لافتًا إلى أنها ستمتد كنموذج متطور لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمناطق النائية والحدودية، مشيرًا أنها تسهم في تشخيص وعلاج أكبر عدد من الحالات المرضية عن طريق خدمات التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، إضافة إلى أنها تعزز من خدمات المعامل والأشعة الذكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الرعاية الطبية المنزلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى الافتراضي تؤكد حرص الهيئة على مسايرة مستجدات التطور التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية عالميًا، ورقمنة الخدمات الصحية، وتتماشى مع ما يتم من إصلاحات شاملة في قطاع الرعاية الصحية المصري، مشيرًا إلى الإنعكاس الكبير لها في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز ريادة مصر عالميًا في مجال التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد، كما تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة نحو بناء مصر الرقمية، وتوفير خدمات متميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد.