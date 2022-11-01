وزير الصحة يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية بمحافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:29 صباحاً - وزير الصحة يناقش مراحل العمل الأخيرة الخاصة بخطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP 27

وزير الصحة يوجه الشكر لكافة قطاعات الوزارة على عملهم الدؤوب لإنجاز تنفيذ خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ

الصحة: تفعيل العمل بـ 452 عيادة تخصصية في 51 وحدة صحية بمحافظة البحيرة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، تتضمن رفع الكفاءة الإنشائية والقوى البشرية والتجهيزات الطبية، فضلاً عن تفعيل منظومة للرقابة والمتابعة بتلك الوحدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي للوزير، أمس الأثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل العمل بوحدات الرعاية الأولية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رضاء المنتفعين منها، من خلال خطة منهجية ودراسة متكاملة تتضمن حصر للموقف التشغيلي الحالي للوحدات والخطة المستقبلية لتطوير عملها، لافتاً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات المقدمة من خلال تلك الوحدات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع مراحل العمل الأخيرة الخاصة بخطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ " COP 27"، والذي من المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، لافتاً إلى جاهزية الغرفة المركزية للأزمات بالوزارة وربطها بالغرفة المركزية بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار "عبدالغفار" إلى تطعيم 8000 فرد من مقدمي الطعام بفنادق مدينة شرم الشيخ ضد فيروس الالتهاب الكبدي "A"، فضلاً عن الدفع بـ 24 سيارة من فرق ناقلات الأمراض للمرور على كافة أرجاء المدينة، وتخصيص عيادة بأحد الفنادق لإجراء تحليل الـ PCR السريع، كما تم توفير معامل متنقلة لرصد جودة الهواء.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تدريب أطباء القطاع الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة على الإسعافات الأولية والإبلاغ عن الأمراض المعدية والتعامل معها، وتدريب العاملين بتداول الغذاء بفنادق شرم الشيخ على المعاييرالصحية السليمة لتداول الأغذية، فضلاً عن التدريبات المستمرة للفرق الوقائية بمحافظة جنوب سيناء على خطة التأمين الطبي للمؤتمر.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير الشكر لكافة قطاعات الوزارة على عملهم الدؤوب لإنجاز تنفيذ خطة التأمين لتوفير أفضل رعاية صحية لضيوف مصر من الوفود المشاركة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير إطلع على تقرير مفصل خاص مؤشرات الأداء بالعيادات التخصصية والعيادات المسائية بالمستشفيات بمحافظة البحيرة، لافتاً إلى تفعيل العمل بـ 452 عيادة تخصصية في 51 وحدة صحية بالمحافظة، والتي تضمن تقديم الخدمات الطبية في تخصصات ( الباطنة، الجلدية، الأسنان، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، العلاج الطبيعي، الأنف والأذن والحجنرة، العظام، الصدر، النفسية والعصبية، الحميات، الكلى)، حيث تم تقديم 33 ألف و439 خدمة طبية من خلال تلك العيادات في الفترة من 15 وحتى27 أكتوبر الجاري.

وأوضح "عبدالغفار" أنه تم تقديم 10 آلاف و214 خدمة طبية للمواطنين المترددين على العيادات المسائية بالمستشفيات خلال الفترة من يوم 22 وحتى 27 أكتوبر، وذلك في تخصصات ( العظام، الأسنان، الرمد، النساء والتوليد، الحميات، العلاج الطبيعي، الباطنة، الأمصال، الصدر، الأطفال).