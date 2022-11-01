القوى العاملة :123 شركة خاصة تعلن عن 7022 فرصة عمل في 14...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها،خلال الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر 2022 الجاري.

وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" ،تعلن عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 14 محافظة، هي : القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، البحيرة ، دمياط، بورسعيد ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد، قنا، أسيوط ، شمال سيناء ، قنا ، المنوفية .. وفي التخصصات الأتية : مهندسين ، ومشرفين ، ومسئول فرع ، وبائعين ، وعمال إنتاج ، وكول سنتر ، ومندوبين مبيعات ، وسائقين ، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها ، ومهن فنية ، وأفراد امن فى مواقع متميزة ، وكيميائيين ، واخصائيين تمويل وخدمات مالية ، وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..و تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص" ، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها .