محافظ جنوب سيناء يتفقد أولى محطات الدراجات التشاركية بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أولى محطات الدراجات التشاركية المقدمة من شركة بدل حيث عرض المهندس زياد السكرى مدير الشركة أولى الدراجات باستخدام نظام الـ QR Code.





وتم تدشين المنظومة اليوم وسيتم تزويد المحطات بالدراجات خلال اليوم وغدا بإجمالى 10 محطات موزعة بالمدينه كمرحلة أولى وتعد مدينة شرم الشيخ أولى المدن فى مصر التى تقدم منظومة الدراجات التشاركية مدفوعات رقمية مؤمنة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة المعمل المتنقل لرصد جودة الهواء بشرم الشيخ. ورافق المحافظ الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

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