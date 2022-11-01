«الأنباء الكويتية» تبرز افتتاح السيسى شبكة وطنية للطوارئ وإطلاق القمر طيبة1

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة والتى كانت بمنزلة حلم تحقق للمساهمة فى تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل، مشيرا إلى الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية خلال 4 أشهر.





وذكرت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يفتتح الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة: حلم من سنين وحققناه" ـ أن الرئيس السيسى قال فى مداخلة له أمس خلال افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم وإطلاق خدمات القمر الاصطناعى «طيبة 1» - إن تأمين البيانات عملية معقدة وإن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100%، مشيرا إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها". وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيس للشبكة، وأنه سيتم الاستجابة لأى بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة، وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظات، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعى خاص بها للاتصالات.

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