وظائف القوى العاملة.. توفير 7022 فرصة عمل برواتب مجزية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 123 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 7022 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2022 الجارى.





وأعلنت نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" فرص عمل جديدة متوفرة فى 14 محافظة، هى: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، الوادى الجديد، قنا، أسيوط، شمال سيناء، قنا، المنوفية، وفى التخصصات الآتية: مهندسين، ومشرفين، ومسؤول فرع، وبائعين، وعمال إنتاج، وكول سنتر، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، ومهن فنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة، وكيميائيين، وأخصائيين تمويل وخدمات مالية، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

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