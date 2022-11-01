إطلاق النسخة الثالثة من المشروع الوطنى للقراءة لعام «2022 - 2023»

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا، مع مديرى الشؤون التنفيذية وموجهى عموم المكتبات، عبر الفيديو كونفرانس؛ استعدادا لإطلاق النسخة الثالثة من المشروع الوطنى للقراءة للعام 2022/ 2023.





وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يأتى هذا فى إطار دعم ورعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للقراءة وتنمية الوعى وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمنسق العام للمشروع الوطنى للقراءة، زينب مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، هشام السنجرى، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وشمال أفريقيا، أحمد مرزوق مسؤول الدعم الإدارى واللوجستى والمهندسة إيمان محسن، مسؤول تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المشروع الوطنى للقراءة إلى إحداث نهضة فى القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع؛ لتحقيق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وإثراء البيئة الثقافية فى المدارس، بالإضافة إلى العناية بالكتب عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتقديم مشروع ثقافى نموذجى مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.

وقالت الدكتورة ايمان حسن، إنه سيتم تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس (حكومى/ خاص) لكل المراحل التعليمية (الابتدائى - الإعدادى - الثانوى العام والفنى) بواسطة أخصائى المكتبات على موقع المشروع الوطنى للقراءة، وإتاحة التسجيل لجميع المعلمين بجميع التخصصات، وإخصائيين المدرسة الراغبين فى الاشتراك من خلال موقع المشروع https://nationalreadingprogramme.com

وأوضحت أن هذا المشروع يرتكز على الطالب المثقف والمعلم المثقف، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى زيادة وعى الطلبة بأهمية القراءة فى اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها من الطلبة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية الناقدة لدى الطلبة فى جميع النشاطات القرائية، واعتماد القراءة وسيلة دائمة للتعلم الذاتى وتطوير المهارات الحياتية لديهم، وبناء شخصية الطلبة لغويا وثقافيا واجتماعيا.

وتابعت: "تستهدف أيضا المسابقة (المعلم المثقف) بهدف تعميق إيمان المعلمين بأهمية القراءة فى اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها، ترسيخ ممارسة القراءة اليومية لدى جميع المشاركين من المعلمين، تمكين المعلمين من توظيف القراءة فى تحسين تنفيذ المناهج عبر القراءة الهادفة.

ومن جهته أكد هشام السنجرى، أن المشروع الوطنى للقراءة هو مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى توجيه ‫أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها.

تضمن اللقاء الرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمشروع، كما تم توجيه الشكر لجميع الحضور لمشاركتهم الفعالة، بالإضافة إلى تحديد آليات العمل لتنفيذ المشروع.