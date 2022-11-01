رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى شرم الشيخ، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ وذلك فى زيارة لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية حاليا على مدار الساعة لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).





وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه بمطار شرم الشيخ الدولى، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولى المطار. تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الدقيقة على أرض الواقع لكل تفاصيل المشروعات وأعمال التطوير التى تشهدها المدينة فى جميع أرجائها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن، لتصبح شرم الشيخ المدينة الخضراء فى أبهى صورة، وتتجه أنظار العالم إليها خلال أيام أثناء انعقاد هذا الحدث العالمى الضخم.

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