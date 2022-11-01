أمانة الإفتاء فى العالم تصدر عددا جديدا من نشرة «دعم»

جدة - نرمين السيد - أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم عددًا جديدًا من نشرة "دعم" التى تصدر عن مركز دعم البحث الإفتائى التابع للأمانة، ويتحدث العدد الجديد عن ضرورة المضى قدمًا فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأنه لا خيار لدى كل أمة سوى البحث والتفتيش فى أدواتها المتاحة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لاستغلال تلك الأدوات وتحقيق القدر الأمثل من تلك التنمية المستدامة.





كما يؤكد العدد أن الأمة الإسلامية لديها الكثير من الموروثات الثقافية والدينية، والأدوات التى تساعد فى الدفع فى اتجاه التنمية المستدامة والمساهمة فى الخطط التنموية بشكل كبير، وأن الفتوى هى إحدى تلك الأدوات التى يمكن لنا التعويل عليها للمساهمة بشكل كبير فى تلك التنمية من عدة اتجاهات، خاصة وأن التطور والوعى الذى تمر به صناعة الفتوى -فى تلك السنوات الأخيرة- قد أظهر تمامًا ما يمكن للأداة الإفتائية أن تقوم به فى العديد من المجالات ومن بينها المجال التنموى.

ويتناول الإصدار الجديد من نشرة "دعم" مدى العلاقة بين الفتوى وبين تحقيق التنمية، حيث يستعرض العدد فى باب "الببليوجرافيا" قضية الفتوى وعلاقتها بالتنمية، حتى يمكن للباحث الوقوف على التشابك بين الشريعة والفتوى وبين مقصود التنمية وتحققها فى الشريعة، وفى باب الأطروحة المقترحة تم عرض مقترح يتناول علاقة الفتوى ودورها فى قضايا الفقر والجوع بوصفهما أبرز معوقات التنمية، وذلك من خلال جانب تطبيقى لفتاوى دار الإفتاء المصرية.

فيما يعرض باب "علوم الإفتاء" قضية الإفتاء الجماعى، وماهيته وأهميته، ودعمًا للتكامل بين أبوب العدد، تناول باب "مفاهيم إفتائية" مفهوم الاجتهاد الجزئى والاجتهاد الجماعى وبيان أهميته وشروطه.

أما قضايا الاستشراف الإفتائى، فقد عرض الإصدار قضية استيطان الفضاء (كوكب المريخ) والفروع والمسائل المتعلقة بها، كما استعرض ملامح منهج الشيخ علام نصار الإفتائى، وتناول رسالة ماجستير بعنوان الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعى وضوابطها.

وأخيرًا، يتناول الإصدار الجديد فى باب "مناهج البحث الإفتائى"، (المادة العلمية للدراسة الإفتائية) كموضوع متصل، وتخصيص ذلك العدد لإلقاء الضوء على أسس اختيار المادة العلمية.