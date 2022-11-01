مبادرة المناخ مسئوليتى فى محطة جديدة بالاسماعيلية للحد من التغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية عن بدء فعاليات مبادرة " المناخ مسئوليتى " على ارض المحافظة ، للحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، تحت إشراف الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة ، وتزامناً مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27 شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ في مصر، من أجل مكافحة التغيرات المناخية، الذي يعاني منها الكثير من بلدان العالم.

وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، ان المبادرة تبدأ فعالياتها على ارض المحافظة فى اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية بالتعاون مع مجموعة شركات المقاولون العرب بمقر قاعة "النادى البحرى" ، بحضور المهندس سامح عهدى شوقى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، والدكتورة حنان توفيق رئيس قطاع السلامة والبيئة والجودة بالمقاولون العرب ( سفيرة المناخ ) ، والدكتورة مروة محسن مدير ادارة البيئة بمحافظة الاسماعيلية ، وعدد كبير من رؤساء القطاع والمهندسين العاملين بشركات المقاولون العرب فرع القناة وسيناء ، بالإضافة إلى مفتشى السلامة والصحة المهنية بالاسماعيلية .

واضاف مدير المديرية انه تم خلال الندوة التطرق إلى دور وزارة القوى العاملة فى نشر الثقافة البيئية ومدى خطورة التغير المناخى وسبل الحل ومسئولية كل فرد تجاة تلك المشكة، وكذلك تم إلقاء محاضرة عن التغير المناخى وخطورته .