”المناخ مسئوليتى ” شعار ندوة توعية للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - استكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة فعاليات مبادرة " المناخ مسئوليتى " بالتعاون مع الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك تزامناً مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 ، والذى ينعقد فى نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستديمة وخاصة الهدف ١٣ المعني بالعمل المناخي ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

واوضح احمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، انه تم افتتاح ندوة توعية تحت شعار " المناخ مسئوليتي " في جريدة الأهرام ،بحضور كلا من: حنان حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية ،وسحر محمد بدر ، وانجي يوسف ، ومي محمد سيد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ،وعادل عبد المنعم العشري مدير عام شئون المناطق ، وتوحيدة فتحي مدير الادارة العامة للرعاية ، واحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية ، ومحمد سعداوي مدير منطقة غرب ، وأيمان طلعت مدير العلاقات العامة ، وسهام ابراهيم علي مدير إدارة المرأة .

واضاف مدير المديرية ، انه تم خلال الندوة مناقشة حرة وعرض لبعض النماذج الناجحة بالمنشآت المشاركة للإجراءات المتبعة من اجل توفير بيئة عمل أمنة ومناخ صحي ، كما تم التطرق إلى خطورة التغييرات المناخية ، فضلاً عن دور السلامة والصحة المهنية في الحد من التغييرات المناخية .