رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لعقد قمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ وذلك في زيارة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية حاليا على مدار الساعة لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة السلام.

كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه بمطار شرم الشيخ الدولي، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي المطار.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على المتابعة الدقيقة على أرض الواقع لكل تفاصيل المشروعات وأعمال التطوير التي تشهدها المدينة في جميع أرجائها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، لتصبح شرم الشيخ المدينة الخضراء في أبهى صورة؛ حيث تتجه أنظار العالم إليها خلال أيام أثناء انعقاد هذا الحدث العالميّ الضخم.