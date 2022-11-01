«فرص عابرة للحدود».. أفكار الشباب المصرى قصص نجاح بمؤتمر عربى فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وتحت شعار "فرص عابرة للحدود"، انطلقت هذه القمة التى تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية؛ لتطوير المشاريع الاقتصادية، بمشاركة شباب مصرى يعرض أفكاره ومشروعاته ليعبر عن فرص الاستثمار فى مصر فى ظل مناخ استثمارى يحظى ببيئة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى فى مختلف القطاعات.

تهدف القمة التى تتضمن 20 جلسة رئيسة و10 فعاليات جانبية، إلى مساندة ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العربية فى الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على التوسع العالمى.

وتعد القمة، التى تشارك مصر فيها عبر الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ممثلا فى نائب المدير التنفيذى للجهاز المهندس طارق شاش، منبرا إقليميا يجمع بين القادة الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص للدعوة إلى وضع سياسات واستراتيجيات شاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى.

شارك نحو 600 مشارك يمثلون عدد من الوزراء الاقتصاديين فى الدول العربية ومدراء الهيئات الاقتصادية الرسمية وخبراء اقتصادين ورواد الأعمال وأصحاب الاستثمارات والأعمال التجارية، بالإضافة إلى الخبراء الاقتصاديين وممثلى المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدنى فى مختلف الدول العربية والأجنبية.

وعلى هامش هذه القمة، أقامت الجهات المنظمة، معارض تضم العديد من الشركات والمؤسسات العربية والدولية لعرض الأفكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنماذج ناجحة استطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية والعالمية وحققت المعادلة الصعبة بالاستمرار ومواجهة تلك الموجات العاتية من الصدمات الاقتصادية التى تواجه العالم وليس دولة وأصبحت عابرة للحدود.

وخلال جولة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، بهذه المعارض، كان العلم المصرى حاضرا معبرا عن أفكار وطموحات الشباب المصرى الذى عبر بأفكاره ومشروعاته الحدود وشارك فى هذه المحافل الإقليمية والدولية، برسالة مصرية للعالم مفادها: "عفوا الشباب المصرى يشارك باقتدار وينافس باحترام".

الدكتور رامى حمادى مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، هو أحد المشاركين بفكرة جديدة، ابتكرها عبر استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى أو الـ mented reality technology واستخدامها فى المتاحف وبالأخص المتحف المصرى.

حمادى، قال فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يهدف فى المقام الأول إلى الترويج للآثار المصرية حول العالم من خلال استخدام هذا الابتكار ليكون شاهدا على أن أبناء الفراعنة مازلوا يبدعون وأن الآثار المصرية كانت نتاج فكر وإبداع من المصرى القديم الذى مازال فى جعبته الكثير.

وأضاف حمادى، أن البرنامج يعمل بارتداء الزائر للمتحف نظارة الواقع الافتراضى على الرأس وتظهر له الآثار قطعة قطعة وكأنه يتحدث معها، بل وتتجول معه وتحكى له عن التاريخ، موضحا أن نظارة الواقع الافتراضى المستخدمة من إنتاج شركة مايكروسوفت فى العام 2016، وتحتوى على عدسات للخداع البصرى تظهر لمن يرتديها "هولوجرامات ثلاثية الأبعاد"، وكأنها كائنات حقيقية.

وأعرب عن أمنيته أن تتعمم تجربته فى كافة المتاحف المصرية والمنشآت السياحية لتكون مواكبة لأحد أساليب العرض العالمية ولتكون رسالة للعالم بأن التكنولوجيا المصرية لا تقل قدرة وقوة عن العالم.

وبجوار العالم الافتراضى، الذى يظهر المتاحف المصرية أمام الزائرين لمعرض قمة ريادة الأعمال العربية بالأردن، كانت مبادرة "كلمنى إشارة" وهى مبادرة مصرية خالصة عبر منصة مصرية أيضا بأفكار شباب مصرى واجهت التحديات والأزمات بالإصرار على النجاح وعبور الحدود.

المهندس أحمد فتحى، مؤسس مبادرة "كلمنى إشارة"، قال إن المبادرة هى أحد مخرجات مبادرة وزارة التخطيط "كن سفيرا"، إذ تم ترجمة 17 هدفا بلغة الإشارة لأول مرة فى مصر والوطن العربى، تركز أغلبها على أهداف التنمية المستدامة وهى القضاء على الفقر والتعليم الجيد والدمج والمساواة والابتكار.

ولفت إلى أن مبادرة "كلمنى إشارة" تحتوى على 3 اختراعات تساعد على الإتاحة لذوى الهمم، وبها براءات اختراع نهائية تصلح للتصنيع فورا ومنها كرسى متحرك يصلح للعمل مباشرة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم لمثل هذه المبادرات لأنها نموذج لمساعدة فئة كبيرة من مواطنى العالم.

الباحثة إسراء النحاس، إحدى مؤسسى مبادرة "كلمنى إشارة"، أكدت، أن المبادرة تعد أول كيان يقدم خدمة سريعة وتوعوية لأصحاب إعاقة التخاطب، مشيرا إلى أن العالم لديه ملايين من هذه الفئة ويجب العمل على مساعدتهم.

ونوهت إلى أن فريق عمل المبادرة، على استعداد تام للمساهمة والمساعدة مع الجهات الحكومية المحلية والدولية لتطوير هذه المبادرة وتقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة، معربة عن أمنيتها أن تتوسع هذه المبادرة داخل مصر ويكون لها العديد من المساهمات كالتى تقدمها مع وزارة التربية والتعليم لأننا فى خدمة إنسانية فى المقام الأول.

وأكدت أن التحديات والأزمات الراهنة وخصوصا التحديات المناخية تحتم علينا جميعا، أن نتحرك سريعا لمواجهة هذه الأزمات عبر سلاح الوعى، مناشدة كافة الجهات فى مصر مساعدة المبادرة على الانتشار.

وانطلقت الأحد الماضى فى العاصمة الأردنية عمان فعاليات القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد من الوزراء العرب العاملين فى قطاع الأعمال وتطوير المشاريع.

وحضر رئيس مجلس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة نائبا عن الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد الأردنى والتى تعقد القمة تحت رعايته، الجلسة الافتتاحية.

وتهدف القمة إلى التعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسّع، فى ظل تحديات تواجه هذه المشاريع خلال السنوات الأخيرة، وبات من الضرورى التغلب عليها عبر إتاحة فرص جديدة، ووضع هذه المشاريع على مسار من النمو والازدهار.