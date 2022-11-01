جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، عادل الهابط، إنه تم استلام 28 ألفا و227 طنا و971 كيلوجراما من أرز الشعير خلال الموسم الحالى، عبر 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة (الشركة المصرية للصوامع، البنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ).





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تموين كفر الشيخ: توريد أكثر من 28 ألف طن أرز شعير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.