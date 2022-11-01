وام: العالم يتجه إلى شرم الشيخ.. بأمل حل عاجل لإنقاذ الأرض فى cop27

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية -فى تقرير لها- اليوم الثلاثاء، أن هذه النسخة من مؤتمر الأطراف تأتى فى ظروف مناخية وجيوسياسية تنذر بكوارث كبيرة تمثلت مظاهرها فى كثير من الأعاصير والفيضانات والجفاف وتآكل المحاصيل الزراعية وتصاعد أزمة الأمن الغذائى ما يشكل أهمية كبيرة لتلك الدورة.

وكانت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أعلنت فى 12 نوفمبر 2021، اختيار مصر ممثلًا عن قارة إفريقيا لاستضافة فعاليات النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية "cop27".

وخصصت قمة "cop27" لكل يوم من أيامها عدة قضايا للنقاش والبحث والتشاور لاتخاذ القرارات حيث تبحث فى 9 نوفمبر قضية التمويل، إذ يشكل التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح وإحراز تقدم فى جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمى.

وسيكون المشاركون على موعد مع "العلم" يوم 10 نوفمبر، حيث تكتسب علوم المحيطات وكذلك نتائج مؤتمرات المحيطات، بما فى ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، كما تشمل فعاليات هذا اليوم سماع صوت الشباب والأجيال القادمة تحت عنوان "الشباب وجيل المستقبل"، وهو أحد أهداف رئاسة "COP27".

وخصصت القمة يوم 11 نوفمبر لبحث موضوعات "إزالة الكربون"، فمنذ اعتماد اتفاقية باريس 2015 وحتى جلاسكو فى عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بخطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجياً نحو إزالة الكربون.

وتحدد يوم 12 نوفمبر للزراعة بهدف تحقيق "التكيف والمرونة" بما يمثل فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما فى ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية فى المناطق الساحلية، والخسائر والأضرار، والحد من مخاطر الكوارث، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة، على سبيل المثال الجفاف.

وحمل يوم 14 نوفمبر عنوان "يوم النوع الاجتماعى" وذلك لاستعراض دور المرأة فى التعامل مع جميع جوانب التحدى المتعلق بتغير المناخ وأنه دور مركزى وحاسم، وتشكل فعاليات هذا اليوم منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعى وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التى تراعى الفوارق بين الجنسين، كما ستغطى مناقشات القمة فى 14 نوفمبر جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه، وندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.

وتتناول القمة فى 15 نوفمبر قضايا إشراك المجتمع المدنى ولضمان دمج وجهات نظرهم ووجهات نظرهم بطريقة هادفة، كما يستعرض "COP27" جميع جوانب الطاقة وعلاقتها بتغير المناخ وذلك فى مناقشات وجلسات، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة فى المستقبل، كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمى العادل المتصور فى مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.

فيما تم تخصيص يوم 16 نوفمبر لبحث التنوع البيولوجى ليوم الطبيعة والحول القائمة على النظام الإيكولوجى، وتأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجى ووسائل حشد الإجراءات العالمة لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجى والحد من آثار التغير المناخى على المحيطات والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية واستدامة المناطقة المحمية وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية.

ويبحث "COP27" فى 17 نوفمبر الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ تحت عنوان "يوم الحلول" مثل تحضير الميزانيات الوطنية، والمدن المستدامة، والعمل متعدد المستويات، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمبانى الخضراء.

وسيجمع يوم الحلول بين ممثلى الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وربما بناء التحالفات والتعاون فى المستقبل.