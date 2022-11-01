رائد المناخ: استضافة مصر لمؤتمر COP27 البداية وليست النهاية

جدة - نرمين السيد - التقى أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة؛ لبحث آليات نشر ثقافة التغير المناخى والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعات المصرية.





أشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار مشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مؤتمر COP27 المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الدولى الكبير الذى تُنظمه مصر خلال شهر نوفمبر الجارى، بالتوازى مع الاهتمام العالمى بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المُحتملة على البيئة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بوضع إمكاناتها للمُشاركة فى تنظيم هذا الحدث العالمى بالتنسيق مع الجهات للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التى تعمل وزارة التعليم العالى على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمى التطبيقى لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.

وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التى قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التى قامت بها الجامعات والمراكز البحثية فى هذا السياق، وموجهًا الشكر لها.

ومن جانبه، أكد محمود محى الدين أن استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 هى البداية وليست النهاية، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى نشر ثقافة تغير المناخ من خلال عدة محاور، وتشمل: تضمين المُقررات الدراسية قضية التغيرات المناخية ، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية فى هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة فى الأعمال المُجتمعية التى تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.

كما أكد محمود محى الدين على أهمية دور نماذج المُحاكاة فى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المناخ، وإبراز مدى وعى الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعى والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما فى ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخى من تهديد حقيقى لمسارات التنمية المختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى.

ولفت محمود محى الدين إلى أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية فى تعزيز ونشر الوعى البيئى، كما ستوفر فرصًا جديدة فى مجال الاستثمار، مؤكدًا أهمية الاستدامة مع التحول الرقمى، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية، لافتًا إلى أهمية تنفيذ برنامج الأمم المُتحدة الإنمائى.