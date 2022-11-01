جولة مفاجئة.. محافظ المنيا يضبط 40 طن سلع غذائية محتكرة

جدة - نرمين السيد - قاد أسامة القاضى محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، وذلك استمرارا لجولات المحافظ الميدانية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.





وخلال الحملة، تم ضبط مخزنين للسلع الغذائية بحى غرب المدينة، حيث احتوت الكميات المضبوطة على 30 طن سكر شكاير زنة 50 كيلو جراما، و10 أطنان أرز شكاير زنة 25 كيلو جراما. وأصدر المحافظ توجيهاته بعرض تلك الكميات المضبوطة داخل فروع الشركة المصرية وأسواق الاتحاد والهايبر ماركت بمدينة المنيا، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين على أن يكون سعر الكيلو للأرز 12.50 و14:50 للسكر. وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مؤكداً على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

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