محافظ المنيا يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وطه نصر نائب مدير المكتبة، وفاطمة الزهراء على مدير ادارة المراة و الطفل بمجلس مدينة المنيا.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصرى، وتلعب دورا محوريا فى توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ببناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعى ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافى بإستراتيجية مصر 2030.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل على تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتى جاء من أهمها عرض مقترح لإنشاء عدد من فروع مكتبة مصر العامة بمراكز المحافظة بهدف إثراء الحركة الثقافية وخدمة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الدور الإيجابى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بالمنيا، ودورها الثقافى فى غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعى الفكرى والثقافى، وتنمية المهارات وبناء القدرات، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على العمل بالمكتبة.

من جانبه، وجه السفير رضا الطايفى الشكر للمحافظ على الجهود المبذولة والدعم المستمر واللامحدود للمكتبة، واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمقترحات، حيث اكد على تقديم جميع سبل الدعم للمكتبة لإيمانه الكامل بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع.