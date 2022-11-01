توقيع بروتوكول لدعم إطلاق مبادرات ومشروعات بحثية فى «الصحة الواحدة» (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فى دعم البحث العلمى فى المجال الصحى، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة التى تمتلكها وزارة الصحة، مثمنا التعاون المستمر والمثمر بين الوزارتين فى المبادرات والمشروعات التى تستهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.



ولفت الوزير، إلى أن البحث العلمى والابتكار أحد أهم الركائز التقنية فى تحقيق استراتيجية الصحة الواحدة ، موضحا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والذى يستهدف صحة الإنسان والحيوان والنبات، والذى له أثرا مباشرا على اقتصاد المجتمع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أهمية البروتوكول فى دعم المنظومة الصحية، وبخاصة قطاع الطب الوقائى، وتحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومستشفيات وزارة الصحة فى رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين، ويرتقى بمستوى الخدمة الصحية فى مصر.



وأشار د. أيمن عاشور إلى أن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ترتكز على توظيف البحث العلمى لحل المشكلات، وخدمة أغراض وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه البروتوكولات فى القطاعات المختلفة بالدولة المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يتضمن التعاون فى العديد من المجالات المشتركة، منها، إطلاق مبادرات ودعم المشروعات البحثية فى مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية بمصر يكون لها عائد مباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، فضلا عن تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية للمساهمة فى فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج.



وتابع أن البروتوكول ينص على التعاون مع العلماء المصريين فى الخارج والاستفادة من خبراتهم فى مجالات الصحة الواحدة، وكذلك المساهمة فى تطوير المخرجات البحثية المتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، وتطبيقها وصولا إلى المستوى النصف صناعى بما يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية، وتقليل المنتج المستورد.

وأضاف عبدالغفار أنه بموجب التعاون يقدم قطاع الطب الوقائى الخبرات اللازمة للدعم الفنى لجميع مجالات التعاون فى البروتوكول، وكذلك تقدم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدعم الفنى والمالى اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة وفقا لخطتها لدعم منظومة البحث العلمى المصرى، والاستفادة من مخرجاتها البحثية بما يعود بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن.

ولفت إلى الاتفاق على أن يلتزم الجانبان بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة البحثية والمشروعات الممولة والمساعدة فى إجراء التجارب والتحاليل، وذلك وفقا للمقترحات العلمية المقبولة، فضلا عن المشاركة فى تقييم المشروعات البحثية التطبيقية ومدى توافقها مع سياسة الدولة المصرية فى مجالات الصحة، بالإضافة إلى المشاركة فى تطوير آليات لتجميع البيانات من المشروعات المختلفة.

وقال عبدالغفار إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول تتكون من د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والمهندسة/ مروة علاء المشرف على الإدارة العامة لمتابعة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. نرمين طلعت خبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبير من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول د.ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، ود.وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، ومن جانب وزارة الصحة د. محمد حسانى مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة.