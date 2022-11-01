أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم

الجزائر

تنطلق القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتستمر لمدة يومين.

القاهرة

يعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساءً، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق أول وأكبر أولمبياد للياقة التنافسية "Olympic Fit"، بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة على مدار الفعاليات، يمثلون 40 دولة.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلين بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الأول تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم، في الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النافورة بالأوبرا، والثاني تحييه فرقة أنغام الشرق، في الساعة السابعة مساءً، على المسرح الخارجي للأوبرا.

القاهرة

ينظم المركز الدولى للكتاب، في الساعة الخامسة مساءً، ندوة لمناقشة ديوان "نساء التفاح" للشاعرة بهية طلب، يشارك فيها كل من: الدكتورة نانسي إبراهيم، والناقدة الدكتورة صفاء النجار، والروائي أحمد نبيل، وتديرها الشاعرة منال محمد علي.

القاهرة

يلتقي فريقا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

الإسكندرية

يلتقي فريقا سموحة وحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.