عاجل- الرئيس السيسى يتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة الأشقاء الأعضاء واستمرارا لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة فى ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولى والإقليمى، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

وسيتضمن برنامج الرئيس السيسى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.