الإسكندرية: أمطار متوسطة مع استمرار شحن وتداول الحاويات بالميناء

جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار خفيفة ومتوسطة لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات، واستمرت عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين - فى بيان اليوم - إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد وتلقى أية اشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال؛ حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات لتصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" التى تراكمت بالشوارع والأنفاق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات. كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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