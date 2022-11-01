افتتاح السيسى مركز تحكم الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة فى تأمين البيانات والاتصالات الخاصة بالمواطنين بشكل كامل، مشيرا إلى أن تلك المنظومة كانت بمثابة "حلم" وتحقق، وأنه سيتم الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى الجمهورية بالكامل خلال أربعة أشهر.

وأشار الرئيس إلى أهمية شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتتضمن جانبا تجاريا يمكن أن يحقق موارد جيدة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص الذى يريد أن يأخذ الخدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى أمس، شبكة خدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمقطم، وخدمات القمر الاصطناعى "طيبة 1".

وقال الرئيس إن تأمين البيانات عملية معقدة، وإن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100% مشيرا إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى كل محافظات الجمهورية، على أن تكون متواصلة مع المركز الرئيسى للشبكة، وأنه ستتم الاستجابة لأى بلاغ يرد من أى محافظة، والتعامل معه على وجه السرعة وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظات، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يكون لمصر قمر اصطناعى للاتصالات "طيبة 1" خاص بها.

وأوضح الرئيس، أهمية تأمين البيانات والاتصالات عبر الشبكة المتطورة، قائلا: "فى أغلب المشروعات التى ننفذها، لا يتصور البعض من الناس، ماذا ستقدم تلك المنظومات أو المشروعات للدولة، أداء وجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات، وهذا يحتاج إلى شرح وفهم كبير عبر وسائل الإعلام.. فعندما نتناول منظومة تأمين البيانات والاتصالات، نتحدث عن أمور فنية، ليست معقدة فقط، بل يصل حجم التأمين بها إلى نسبة قد تصل إلى 100% والهدف منها أن تكون الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة يصعب أو يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها".

وشدد الرئيس السيسى، على أن الشبكة ستسهم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ فى كل محافظات الجمهورية بشكل سريع وفاعل، وقال: "إن العديد من الناس كانوا يعانون من حدوث مشكلات على الطرق، ويحتاجون لفرق إنقاذ قد تتأخر لساعات، أو تتأخر فرق الإطفاء عند وقوع حرائق، وليس من الطبيعى أن يحدث ذلك"، لافتا إلى أنه عندما يتم الانتهاء من تلك المنظومة تماما على مستوى المحافظات سيكون هناك مركز عمليات مصغر، إلى جانب المركز الرئيسى، وعندما يتم تقديم البلاغ من إحدى المحافظات، على سبيل المثال من الإسماعيلية أو الأقصر، سيكون هناك مركز مصغر يشرف بعناصره من الجهات المعنية سواء من "الداخلية"، أو "الصحة"، أو "البترول" وغيرها، ويكون متصلا بالمركز الرئيسى بصورة آلية، وسنتمكن من رؤية كل شيء ونستطيع حشد الموارد سواء من داخل المحافظة التى بها المشكلة أو تقوم الدولة بحشد موارد أخرى إذا كان الأمر يتطلب أكثر من طاقة تلك المحافظة.

وسلطت صحيفة الأخبار الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومى إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحى الحكومى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة جهود الانتقال الحكومى إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحى الحكومى بصفة دائمة، وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ وتوفير الخدمات المختلفة بالحى الحكومى.

ومن ناحية أخرى، بحث مدبولى، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحرص الدولة على توسيع نطاق مشاركة القطاع فى الأنشطة الاقتصادية.

وفى شأن آخر، استقبل مدبولى السفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، بحضور السفير شريف مختار، نائب مساعد وزير الخارجية.

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون التى تربط البلدين، مؤكدا اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الإفريقية، لا سيما أن البعد الإفريقى هو أحد الأبعاد الراسخة فى سياسة مصر الخارجية.

من جانبه، أكد سيلا أن اللقاء يعكس اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى بعض مقترحات التعاون فى المجال الزراعى وزيادة حركة التبادل التجارى وتعزيز تواجد السلع المصرية، ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية فى أسواق سيراليون.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على مناقشة جلسات مؤتمر الأهرام الثالث للدواء، أمس، تحت شعار "الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة"، عددا من المحاور المهمة للارتقاء بصناعة الدواء وإزالة المعوقات أمامها.

ومن أهم المحاور التى تمت مناقشتها: ضمان توفير الدواء فى ظل التحديات العالمية، والفائدة الاقتصادية للمبادرات وبرامج الصحة العامة فى تحسين الإنفاق الصحى، والجمارك والضرائب ودورها فى دعم صناعة الدواء، والآفاق الجديدة فى مستقبل السوق الدوائية.

وأشاد المشاركون فى فعاليات المؤتمر بالتطور الذى شهدته مصر على صعيد تسجيل وإتاحة الأدوية للمريض المصرى، وكذلك تطور البحث العلمى فى قطاع الأدوية انطلاقا من الرعاية القصوى التى يوليها الرئيس السيسى لمنظومة الرعاية الصحية، وبما يمثل نتاج عمل كبير لجهود الدولة المصرية ورؤية 2030.

وشدد المشاركون فى المؤتمر على أن مبادرات الدولة المصرية أتاحت الوصول لأفضل الأدوية فى السوق العالمية، مؤكدين أن هناك تطورا فى النظام الصحى المصرى خلال السنوات الماضية، حيث تم القضاء على المعوقات التى كانت تقف حائلا أمام توفير الأدوية المهمة وهذا جزء من مجهودات هيئتى الشراء الموحد والدواء لما لهما من دور حيوى واستراتيجى فى ضبط سوق الدواء.

طالب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان الأمين العام للمستشفيات الجامعية بالتفريق بين البحث العلمى الأساسى "النظرى" والبحث العلمى التطبيقى.

وقال عبد الغفار - خلال جلسة "تطويع البحث العلمى والتطوير لخدمة الخريطة الصحية للمصريين" بمؤتمر الأهرام للدواء أمس الأول - إن الخلط بين البحث العلمى النظرى والتطبيقى يؤدى إلى الجهد والنفقات الكثيرة، فالبحث العلمى الأساسى الهدف منه المعرفة، أما البحث العلمى التطبيقى فيهدف إلى حل المشكلة أو إيجاد حلول على أرض الواقع، وهذا النوع من الأبحاث العلمية يجب التركيز عليه، وإذا وضعنا أيدينا على البحث العلمى التطبيقى سنوفر الكثير من الوقت والجهد نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أهمية أن يتضح الفرق بشكل واضح بين البحث العلمى النظرى أو الأساسى والبحث العلمى التطبيقى أن تقوم الجهات البحثية كالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوضع خريطة بحثية متكاملة مبنية على المشكلات الصحية المحلية تتشارك فى تنفيذها جميع المستشفيات الجامعية من خلال كليات القطاع الصحى بشكل متناسق ومتكامل يستفيد من الموارد الضخمة المتاحة على مستوى الباحثين والمعامل وأماكن تقديم الخدمة الصحية.

وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس شرف المؤتمر أهمية البحث العلمى، لافتا إلى أن توصيات مؤتمر الأهرام للدواء العام الماضى كان لها مردود إيجابى فى الارتقاء بمنظومة الدواء بوجه خاص والصحة بوجه عام، مطالبا بإعادة بناء المراكز البحثية وسد الفجوات بين القطاع الطبى والقطاع الصناعى وزيادة توعية المجتمع بأهمية المراكز البحثية.

وأوضح الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق - والذى تحدث عن (البحث العلمى فى مصر الوضع الراهن والتحديات المستقبلية) - أن موقع "سيجر" العالمى وضع مصر فى الترتيب الـ36 على مستوى العالم فى نشر الأبحاث العلمية والترتيب الرابع فى منطقة الشرق الأوسط وهذا نتاج عمل كبير وجهود ورؤية الدولة المصرية 2030 والقيادة السياسية التى تولى البحث العلمى أهمية كبيرة للغاية ولعل قانون تنظيم البحوث الطبية من أهم القوانين التى صدرت عام 2020.

وقالت الدكتورة منال حمدى السيد إن العمل بوحدة الأبحاث الإكلينيكية بجامعة عين شمس بدأ عام 2006 وتم إنشاؤها من العدم لتصبح أحد أهم مراكز الأبحاث التى استطاعت أن تنافس بين مراكز الأبحاث الكبرى، والشرق الأوسط يمتلك 1% فقط من الأبحاث السريرية، ولذا لابد من فتح الباب أمام البحث والتطوير للوصول إلى الهدف المنشود والنسبة التى تليق بالدولة المصرية، وهذا ما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات حول تطوير البحوث ما قبل الإكلينيكية.

وبدوره، قال الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية، نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث والعلاقات الدولية، إن البحث العلمى ينعكس بالإيجاب على المجتمع حيث يوفر النفقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقترحا أن يكون هناك مكتب فى كليات الصيادلة ليتابع الأبحاث والاختراعات الجديدة للوصول إلى المكانة المرجوة وإعلاء البحوث.

وتحدثت الدكتورة غادة عبد البارى عميدة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عن سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة واحتياجات سوق العمل، موضحة أن هناك فجوة كبيرة بين البحث العلمى النظرى والبحث العلمى التطبيقى.

وتحدثت الدكتورة ابتهال الدمرداش مدير مركز البحوث ما قبل الإكلينيكية والتحويلية فى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس عن التحديات التى تواجه البحوث ما قبل الإكلينيكية لاكتشاف الدواء وتطويره فى مصر، مطالبة بالاستخدام الأمثل لحيوانات التجارب.