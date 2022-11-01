3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - الشبورة

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

ولفت الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.