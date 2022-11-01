جدة - نرمين السيد - الشبورة
وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.
وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار
ولفت الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.