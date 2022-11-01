حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 2-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة

عاطفياً: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل

صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يومياً

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك

عاطفياً: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحاً

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل

عاطفياً: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة

صحياً: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ

صحياً: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: طاقتك الإبداعية والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك وكن أكثر تقرباً منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2-11-2022

حظك اليوم 2-11-2022 مهنياً: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف

عاطفياً: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجدداً، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهماً على ما يفيد مصلحتكما

صحياً: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسياً ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك

عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما

صحياً: تضع كل مشاغلك جانباً، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما

صحياً: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: يوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جداً أو عمل تصبو إليه

عاطفياً: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيراً

صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على ارباب العمل وتنال الموافقة عليها

عاطفياً: تتلقى دعماً إضافياً لتعزيز علاقتك العاطفية بالشريك، لكن الانتباه ضروري من بعض من يحاولون زعزعة العلاقة

صحياً: اتبع إرشادات الطبيب بحذافيرها، فالنتيجة تكون حتماً في مصلحة وضعك الصحي

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية

عاطفياً: التسرع في القرارات الحاسمة مرفوض، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليتلاعبوا بوضعك الصحي من خلال إسدائك إرشادات غير مدروسة طبياً