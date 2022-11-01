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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 2-11-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 07:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: نتائج إيجابية جداً بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة

عاطفياً: تغزّلك المفرط بالشريك يثير دهشته وإعجابه بك، وقد تقومان برحلة تجددان خلالها شهر العسل

صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي يومياً

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك

عاطفياً: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحاً

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: حاول أن تكون صاحب أخلاق عالية مع الزملاء، ولا تنفذ أعمالاً غير مضمونة النتائج

عاطفيا: وضع عاطفي مميز ونادر في حياتك، تسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: خفف من المأكولات الغنية باللحوم واستعض عنها بالخضراوات التي تساعدك في حميتك

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل

عاطفياً: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة

صحياً: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ

صحياً: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: طاقتك الإبداعية والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الشريك وكن أكثر تقرباً منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما

صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 2-11-2022

حظك اليوم 2-11-2022 مهنياً: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف

عاطفياً: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجدداً، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهماً على ما يفيد مصلحتكما

صحياً: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسياً ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك

عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما

صحياً: تضع كل مشاغلك جانباً، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح في العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن تسرعك في ما بعد

عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة لم تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما

صحياً: تجابه بشراسة المحاولات التي يسعى أصحابها لتعريض نفسك لأخطار صحية

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: يوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جداً أو عمل تصبو إليه

عاطفياً: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيراً

صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على ارباب العمل وتنال الموافقة عليها

عاطفياً: تتلقى دعماً إضافياً لتعزيز علاقتك العاطفية بالشريك، لكن الانتباه ضروري من بعض من يحاولون زعزعة العلاقة

صحياً: اتبع إرشادات الطبيب بحذافيرها، فالنتيجة تكون حتماً في مصلحة وضعك الصحي

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 2-11-2022

مهنياً: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية

عاطفياً: التسرع في القرارات الحاسمة مرفوض، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليتلاعبوا بوضعك الصحي من خلال إسدائك إرشادات غير مدروسة طبياً

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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