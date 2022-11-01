طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 26 18

بنها 26 19

دمنهور 25 19

كفر الشيخ 25 19

المنصورة 25 19

دمياط 24 20

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 27 19

السويس 26 20

الزقازيق 26 20

شبين الكوم 26 18

طنطا 25 18

شلاتين 31 22

الإسكندرية 23 18

العلمين الجديدة 25 19

وادى النطرون 26 19

مطروح 24 17

السلوم 25 15

سيوة 24 13

العريش 24 20

رفح 25 19

الطور 27 19

كاترين 21 11

رأس سدر 30 18

نخل 24 14

طابا 26 19

نويبع 28 21

حلايب 26 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 21

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 17

المنيا 27 17

أسيوط 27 16

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 28 13

أبو سمبل 29 16

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 27 22