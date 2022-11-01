الإفتاء تكشف عن حكم الاستهزاء بـ أصحاب المرض النفسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى عبر الإنترنت: "الاستهزاء من أصحاب الاضرابات النفسية أمر مذموم شرعًا ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعى من حيث كونه جريمة؛ والشريعة الإسلامية إنَّما جاءت لحث الناس على مكارم الأخلاق والبعد عن بذيء الأقوال والأفعال.

وأضافت: "السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر المُحَرَّمين، إضافةً لخطورته على الأمن المجتمعى من حيث كونه جريمة.

وناشدت دار الإفتاء المصرية جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدى لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار فى المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.