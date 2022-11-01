مناشدة عاجلة من محافظ قنا إلى الأهالى (صور)

جدة - نرمين السيد - ناشد أشرف الداودى، محافظ قنا، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التجار المخالفين.





وكشف المحافظ على أن الإبلاغ عن التجار المخالفين يكون من خلال الاتصال بالخط الساخن 15541، أو من خلال تقديم شكوى على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG

جاء ذلك، خلال جولته على الأسواق والمحال التجارية بمدينة نقادة، مساء أمس الإثنين، برفقة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا.

وتفقد المحافظ خلال جولته، عددا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة، مشددا على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.