وكشف المحافظ على أن الإبلاغ عن التجار المخالفين يكون من خلال الاتصال بالخط الساخن 15541، أو من خلال تقديم شكوى على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
جاء ذلك، خلال جولته على الأسواق والمحال التجارية بمدينة نقادة، مساء أمس الإثنين، برفقة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا.
وتفقد المحافظ خلال جولته، عددا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة، مشددا على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناشدة عاجلة من محافظ قنا إلى الأهالى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.